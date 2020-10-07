zhukovsky / DepositPhotos НХЛ объявила о намерении начать новый сезон 1 января

zhukovsky / DepositPhotos

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) пришли к соглашению о начале следующего сезона 1 января 2021 года. О предполагаемом старте тренировочных сборов будет объявлено позже. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Изначально старт сезона-2020/21 планировался на 1 декабря, а тренировочные лагеря предполагалось открыть 17 ноября.

"Мы еще не разбирали в деталях, как нам провести следующий сезон, - цитирует пресс-служба лиги своего комиссионера. - Все понимали, что 1 декабря являлось больше номинальной датой. В реальности мы рассматриваем 1 января как дату начала сезона".

Беттмэн подчеркнул, что лига надеется провести полноценный сезон, включая регулярный чемпионат со зрителями на трибунах.

The NHLPA and @NHL have announced a target date of Jan. 1 for the start of the 2020-21 regular season: https://t.co/fQWJC00y5E pic.twitter.com/Fb2opfxati— NHLPA (@NHLPA) October 6, 2020

"Перед тем, как принять окончательное решение, сторонам предстоит решить немало вопросов. Большинство из них, если не все, не зависят от нас", - добавил он.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Плей-офф провели в двух канадских "городах-пузырях", Кубок Стэнли достался клубу "Тампа Бэй Лайтнинг".