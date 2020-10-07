НХЛ объявила о намерении начать новый сезон 1 января
 
НХЛ объявила о намерении начать новый сезон 1 января
zhukovsky / DepositPhotos

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков (NHLPA) пришли к соглашению о начале следующего сезона 1 января 2021 года. О предполагаемом старте тренировочных сборов будет объявлено позже. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Изначально старт сезона-2020/21 планировался на 1 декабря, а тренировочные лагеря предполагалось открыть 17 ноября.

"Мы еще не разбирали в деталях, как нам провести следующий сезон, - цитирует пресс-служба лиги своего комиссионера. - Все понимали, что 1 декабря являлось больше номинальной датой. В реальности мы рассматриваем 1 января как дату начала сезона".

Беттмэн подчеркнул, что лига надеется провести полноценный сезон, включая регулярный чемпионат со зрителями на трибунах.

"Перед тем, как принять окончательное решение, сторонам предстоит решить немало вопросов. Большинство из них, если не все, не зависят от нас", - добавил он.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ минувшего сезона был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Плей-офф провели в двух канадских "городах-пузырях", Кубок Стэнли достался клубу "Тампа Бэй Лайтнинг".