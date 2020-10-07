Россиянин Андрей Рублев уступил греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в эти дни на грунтовых кортах парижского комплекса Roland Garros.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:3 в пользу 22-летнего Циципаса, имеющего пятый номер посева. Она продолжалась 1 час 55 минут. Соперники провели четыре очные встречи, в активе каждого игрока теперь по две победы.

За выход в финал турнира грек поспорит с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и испанцем Пабло Карреньо-Бустой (17). Циципас впервые в карьере дошел до полуфинала "Ролан Гаррос".

Андрей Рублев, получивший 13-й номер посева, был последним представителем России в одиночных разрядах парижского мэйджора.

Он повторил лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала. До этого россиянин дважды выходил в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017, 2020).