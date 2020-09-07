Украинский боксер Иван Редкач рассказал о конфликте, произошедшем в церкви между ним и его соотечественником Василием Ломаченко, который владеет чемпионскими титулами в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее Редкач раскритиковал Ломаченко за съемки в российском религиозном документальном фильме и вызвал его на бой.

"Я всегда говорил, что уважаю Василия как боксера, но сегодня он проявил себя как несдержанный человек. Даже самый "гоп-стоп" знает, что в церкви разборки неуместны. Придя с семьей в церковь, я встретил там Ломаченко с его командой. Я с ним поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василии, со словами "ты че *** попутался", оттолкнул меня и попросил остаться тут и ждать его на "разборки". Вася, ты просто Вася! В церкви при других верующих ты машешь руками и не контролируешь свои эмоции", - написал Редкач в своем аккаунте в Instagram.

Редкач поинтересовался, по каким понятиям вообще живет Ломаченко и заключил, что точно не по божьим, не по человеческим и не по спортивным. Он также посоветовал оппоненту спокойнее реагировать на критику в социальных сетях.

"Перед походом в храм я рассказывал сыну, как себя нужно там вести. Вася, ты своим наглядным примером сломал все, что мы учили по дороге. Сложно объяснить ребенку, почему ему нужно говорить в церкви шепотом, а тебе можно громко орать матом", - посетовал боксер.

На профессиональном ринге 32-летний Ломаченко одержал 14 побед и потерпел одно поражение. 34-летний Редкач за профессиональную карьеру выиграл 23 поединка, пять - проиграл.