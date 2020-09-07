"Финал четырех" баскетбольной Евролиги в следующем сезоне состоится в Кельне
 
"Финал четырех" баскетбольной Евролиги в следующем сезоне состоится в Кельне
natursports / DepositPhotos

Руководство баскетбольной Евролиги утвердило местом проведения "Финала четырех" сезона-2020/21 немецкий город Кельн. Решающий этап турнира пройдет 28-30 мая 2021 года на арене, которая вмещает более 18 тысяч зрителей.

Кельн станет вторым после Берлина немецким городом, который в XXI веке примет "Финал четырех" Евролиги. В столице Германии финал проходил в 2009 и 2016 годах.

Изначально Кельн в мае должен был принять финальную часть сезона-2019/20, но турнир было решено досрочно завершить из-за пандемии коронавируса.

"Проведение первого "Финала четырех" в этом десятилетии на великолепной арене в крупном городе, который не имеет команды в Евролиге, показывает, насколько мы преданы делу привлечения новых фанатов", - цитирует пресс-служба турнира президента Евролиги Жорди Бертомеу.

Новый сезон Евролиги стартует 1 октября. В нем примут участие российские клубы ЦСКА, "Химки" и "Зенит".