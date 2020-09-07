natursports / DepositPhotos "Финал четырех" баскетбольной Евролиги в следующем сезоне состоится в Кельне

natursports / DepositPhotos

Руководство баскетбольной Евролиги утвердило местом проведения "Финала четырех" сезона-2020/21 немецкий город Кельн. Решающий этап турнира пройдет 28-30 мая 2021 года на арене, которая вмещает более 18 тысяч зрителей.

Кельн станет вторым после Берлина немецким городом, который в XXI веке примет "Финал четырех" Евролиги. В столице Германии финал проходил в 2009 и 2016 годах.

Изначально Кельн в мае должен был принять финальную часть сезона-2019/20, но турнир было решено досрочно завершить из-за пандемии коронавируса.

"Проведение первого "Финала четырех" в этом десятилетии на великолепной арене в крупном городе, который не имеет команды в Евролиге, показывает, насколько мы преданы делу привлечения новых фанатов", - цитирует пресс-служба турнира президента Евролиги Жорди Бертомеу.

Euroleague Basketball is proud to announce that the 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four is headed for Cologne, Germany!



Hit the link for more ???? #EUROLEAGUEUNITED— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 7, 2020

Новый сезон Евролиги стартует 1 октября. В нем примут участие российские клубы ЦСКА, "Химки" и "Зенит".