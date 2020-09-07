Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) норвежец Руне Андерсен заявил, что США уверенно лидирует среди остальных стран в вопросе применения допинга. При этом американцы знают, как "правильно" употреблять запрещенные препараты, чтобы не быть наказанными.

"США далеко впереди в области допинга. Они знают, каким допингом им можно пользоваться. Но в то же время у них работает хорошая антидопинговая система. Американское антидопинговое агентство (USADA) бескомпромиссно, а также имеет сильный отдел расследований. У меня складывается впечатление, что у них достаточно хороший контроль", - сказал Андерсен в интервью норвежской газете VG.

67-летний Андерсен возглавляет рабочую группу по восстановлению ВФЛА после приостановления членства федерации в World Athletics в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом.

Андерсен поделился некоторыми подробностями разбирательств, приведших к отстранению ВФЛА.

"К примеру, мы попросили проверить все компьютеры и телефоны у сотрудников ВФЛА. Они думали, что удалили все данные. Один из руководителей удалил все, кроме последнего поискового запроса "как удалить все данные". Со временем уже перестаешь чему-то удивляться, но я не думал, что российский допинговый скандал зайдет так далеко. Все эти подмены допинг-проб и дыры в стене лаборатории в Сочи", - отметил борец с допингом.

Rune Andersen slutter - for å jobbe enda hardere mot doping https://t.co/I3iRGC1PxH— VG (@vgnett) September 6, 2020

Он также поделился мнением об использовании противоастматических препаратов в норвежском спорте, на что неоднократно указывали в России.

"Бывший министр спорта России Виталий Мутко постоянно говорил мне про это на каждой встрече. Я ему отвечал, что сам норвежец и об этом лучше рассказывать WADA, предлагая при этом пути выхода из ситуации. Мутко указывал на использование запрещенных препаратов в спорте. Такие лекарства нужно принимать только в том случае, если ты реально болен. Для этого существуют терапевтические исключения. Было бы очень интересно, если бы кто-нибудь провел исследование по использованию противоастматических препаратов в разных странах и провел сравнения", - сказал Андерсен.