Dallas Stars / Twitter 34-летний страж ворот впервые в карьере сыграл "на ноль" в матче Кубка Стэнли, где было 96 силовых приемов в исполнении обеих команд, 33 блокированных броска и шесть сорванных попыток соперника забить в большинстве

Dallas Stars / Twitter

"Даллас" переиграл "Вегас" в первом матче серии полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря надежной игре голкипера "Старз" Антона Худобина.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 1:0 в пользу "Далласа", забросившего единственную шайбу уже на третьей минуте встречи. Отличился защитник Йон Клингберг, однако первой звездой игры был признан российский голкипер Антон Худобин, отразивший 25 бросков и удержавший для команды минимальный перевес.

34-летний страж ворот впервые в карьере сыграл "на ноль" в матче Кубка Стэнли, где было 96 силовых приемов в исполнении обеих команд, 33 блокированных броска и шесть сорванных попыток соперника забить в большинстве.

"Всегда хорошо сделать что-то впервые в карьере. Но в то же время самое важное заключается в том, что мы победили. Первый сухарь - это хороший бонус. Однако если бы мы победили со счетом 2:1 или 3:2, для меня не было бы большой разницы", - заявил герой матча на пресс-конференции.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Далласа". Второй матч финальной серии Западной конференции, которая играется до четырех побед, пройдет во вторник.