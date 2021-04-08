"Локомотив" на выезде уверенно переиграл "Сочи" со счетом 3:1

Футбольный клуб «Локомотив», Москва

Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" стали первыми полуфиналистами розыгрыша Кубка России по футболу.

"Ахмат" в четвертьфинале на своем поле одолел "Уфу" со счетом 1:0. Единственный гол на 55-й минуте провел Евгений Харин.

"Локомотив" на выезде уверенно переиграл "Сочи" со счетом 3:1. У победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (44', 63') и Франсуа Камано (90+6'), у проигравших - Артур Юсупов (70').

"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в этом турнире восемь раз.

???? "Локомотив" выходит в полуфинал Бетсити-Кубка России благодаря дублю Фёдора Смолова и голу Камано (1:3)#СочиЛоко #БетситиКубокРоссии



???? "Локомотив" pic.twitter.com/sgidBD3Ogt — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 7, 2021

В других четвертьфинальных парах в четверг сыграют тульский "Арсенал" и ЦСКА, а также самарские "Крылья Советов" и столичное "Динамо". Полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки, матчи пройдут 21-22 апреля. Финал запланирован на 12 мая.