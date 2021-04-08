Старт Открытого чемпионата Франции по теннису, который по традиции проходит в мае на грунтовых кортах в предместье Парижа, перенесен на неделю из-за ситуации с пандемией коронавируса

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Старт Открытого чемпионата Франции по теннису, который по традиции проходит в мае на грунтовых кортах в предместье Парижа, перенесен на неделю из-за ситуации с пандемией коронавируса. Теннисный комплекс "Ролан Гаррос" на краю Булонского леса распахнет свои двери 24 мая.

Как информирует пресс-служба турнира "Большого шлема", квалификация пройдет с 24 по 28 мая, основная сетка - с 30 мая по 13 июня. Ранее планировалось, что основные соревнования состоятся с 23 мая по 6 июня.

"По согласованию с французскими государственными органами и руководящими органами ITF Федерация тенниса Франции приняла ответственное решение отложить Roland Garros 2021 на одну неделю", - говорится в заявлении организаторов.

The Roland-Garros tournament, postponed by one week, will be played from 24 May to 13 June 2021. #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) April 8, 2021

Отмечается, что решение отложить старт "Ролан Гаррос" было принято в контексте недавнего ужесточения ограничений, введенных из-за распространения коронавируса во Франции. Перенос позволит выиграть дополнительное время и повысит возможность проведения соревнований со зрителями на трибунах.

В прошлом году сроки проведения "Ролан Гаррос" также были сдвинуты - с мая на осень.