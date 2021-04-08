Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в третьем матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), размочив счет в восточном финале.

На быстрые голы гостей в исполнении Романа Рукавишникова (2') и Дмитрия Воронкова (8') хозяева ледовой арены в подмосковной Балашихе ответили единственной шайбой Клима Костина (36').

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу омского клуба, который ранее одержал две победы на выезде. Четвертая игра серии пройдет 9 апреля в Балашихе, где "ястребы" проводят свои домашние встречи.

Первая победа "Ак Барса" в финале Востока - в минутном обзоре. #КубокГагарина pic.twitter.com/DRRkiEyCdB — КХЛ (@khl) April 8, 2021

Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19), тогда как "Ак Барс" ранее брал трофей трижды (2008/09, 2009/10, 2017/18).

В финальной серии Западной конференции КХЛ московский ЦСКА выиграл первые три матча у питерского СКА.