Японцев разозлили тренировки россиян на Курилах перед Олимпиадой в Токио

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Японский портал Yahoo News Japan опубликовал заметку о спортивных сборах на Курильских островах сборной России по серфингу перед Олимпиадой в Токио.

В Стране Восходящего солнца Южные Курилы именуют "северными территориями" и крайне недовольны появлением там российских спортсменов.

"Сборная России по серфингу на северных территориях готовится к Олимпиаде в Токио, - говорится в материале, - Считается, что Кремль таким образом демонстрирует свое постоянное присутствие на островах. По данным Федерации серфинга России, шесть кандидатов в сборную приступили к тренировкам 31 марта. Федерация опубликовала в социальных сетях фотографию с подписью, в которой утверждается, что северные территории принадлежат России".

Публикация под заголовком "Олимпийский лагерь серфинга: на северных территориях сборная России объявила остров "родиной" собрала около двух тысяч комментариев японских пользователей, многие из которых выражают негодование "незаконным проникновением на территорию страны" и требуют применения агрессивных ответных мер против РФ.

В частности, российскую сборную предлагают не пускать на Олимпиаду в Токио, либо арестовать членов делегации по прибытии на территорию Японии. Наиболее радикальные читатели предлагают отказаться от попыток мирного урегулирования территориальной проблемы и объявить войну России, "оккупировавшей" четыре японских острова в середине прошлого века.

По итогам Второй мировой войны в 1945 году вся цепь Курильских островов вошла в состав Советского Союза, а с 1991 года она находится в составе страны-правопреемницы СССР - России.

Японская сторона не признает суверенитет РФ над южной частью Курил - островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. После войны между Москвой и Токио так и не был заключен мирный договор.