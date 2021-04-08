"Пари Сен-Жермен" и "Челси" одержали победы в четвертьфинале Лиги чемпионов

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Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси" одержали победы в первых матчах четвертьфинальной стадии розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Парижане со счетом 3:2 на выезде обыграли мюнхенскую "Баварию" благодаря голам Килиан Мбаппе (3', 68') и Маркиньоса (28'). У действующих чемпионов турнира отличились Эрик Шупо-Мотинг (37'), ранее выступавший за ПСЖ, и Томас Мюллер (60'). Встреча между этими соперниками стала повторением прошлогоднего финала еврокубка.

Мюнхенцы потерпели первое поражение на своем поле с ноября 2019 года, а три мяча в домашнем матче Лиги чемпионов в последний раз пропускали в 2014 году от "Реала" (0:4).

Футболисты "Челси" также на выезде одолели португальский "Порту" со счетом 2:0. Мячи забили Мэйсон Маунт (32') и Бен Чилуэлл (85'). Оба игрока впервые отличились в Лиге чемпионов.

Матч прошел на стадионе испанской "Севильи" из-за коронавирусных ограничений в Португалии.

⏰ RESULTS ⏰



???? Goals & drama on Wednesday night!



???? Mbappé scores two in five-goal thriller as Flick suffers first Champions League defeat as coach

???? England stars Mount & Chilwell inspire Chelsea against Porto



???? Best performance?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2021

Ответные игры в этих парах должны состояться 13 апреля в Париже и Севилье.