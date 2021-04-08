Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном турнире World Team Trophy (WTT)

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, а также серебряный призер последнего первенства планеты Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном турнире World Team Trophy (WTT), который пройдет в японской Осаке 15-18 апреля.

Об этом информирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России .

24-летняя ученица Алексея Мишина является самой опытной российской участницей турнира, иначе именуемого командным чемпионатом мира по фигурному катанию. До этого она участвовала в нем в 2015 и 2019 годах, когда российская сборная становилась серебряным и бронзовым призером соревнований.

В составе российской сборной в Осаке также выступят Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Капитанами других команд на WTT стали: Нам Нгуен (Канада), Кевин Аймоз (Франция), Маттео Гуаризе (Италия), Рюичи Кихара (Япония) и Джейсон Браун (США).

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании "Асахи" под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Сборная России по фигурному катанию полетит в Осаку через Владивосток, а далее команда чартерным рейсом компании "Аврора" отправится до места проведения старта. Согласно новым антиковидным правилам, в случае прямого рейса "Аэрофлота" до Токио спортсменам пришлось бы проходить карантин.