Фото: fckhimki.com В стартовом матче первого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе победил со счетом 2:0 подмосковные "Химки". У армейцев мячи забили Константин Кучаев (18') и Алан Дзагоев (45'), который вскоре после перерыва покинул поле из-за травмы

Фото: fckhimki.com

В стартовом матче первого тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем стадионе победил со счетом 2:0 подмосковные "Химки".

У армейцев мячи забили Константин Кучаев (18') и Алан Дзагоев (45'), который вскоре после перерыва покинул поле из-за травмы.

"Хорошо контролировали игру, могли активнее атаковать во втором тайме, - сказал после матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. - Важно стартовать с победы, хорошо поработали в защите, и в атаке. Надеюсь, что с Дзагоевым ничего страшного. С его слов - ничего страшного нет. Но зная его, может что-то вылезти".

Стартовали в новом чемпионате с победы над Химками! #ХимкиЦСКА pic.twitter.com/waPB1GE81o— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 8, 2020

- Тренер Сергей Юран подаст иск против "Химок" в УЕФА



"Химки" в последний раз играли в высшем дивизионе чемпионата России 11 лет назад. Лучшим достижением команды в лиге является девятое место. Перед началом сезона клуб со скандалом покинул главный тренер Сергей Юран, который вывел команду в премьер-лигу. На этом посту специалиста сменил Дмитрий Гунько.