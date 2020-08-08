Pixabay.com 26-летний ватерполист московского "Динамо" Иван Копцев, неоднократно защищавший цвета сборной России на международной арене, после травмы плеча оказался не нужным родному клубу после восьми проведенных сезонов

Pixabay.com

26-летний ватерполист московского "Динамо" Иван Копцев, неоднократно защищавший цвета сборной России на международной арене, после травмы плеча оказался не нужным родному клубу после восьми проведенных сезонов. Руководство команды не захотело оплачивать спортсмену операцию и отказалось продлевать с ним трудовые отношения.

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"Прежде всего, хочу особенно поблагодарить руководство сборной команды страны, нашего доктора Григорьева Ю.В - помогли сделать операцию бесплатно, все-таки предложение клуба решать эту проблему самому, не скрою, меня смутило и вызвало известные затруднения. Также, я больше не являюсь игроком "Динамо", - написал Иван в Instagram. - Контракт со мной, в связи с травмой, продлевать не стали, пожелали успехов в лечении! В свою очередь, желаю успехов "Динамо"! Я хочу поблагодарить клуб за эти прошедшие и славные 8 лет! Здесь прошло мое становление, как игрока, мы многого достигли вместе! Надеюсь, внес и свою скромную лепту в успехи последних лет. Надеюсь, новое поколение молодых игроков, пришедших в команду, будет быстро прогрессировать под присмотром старших товарищей! Больших побед и главное... - поменьше травм!"

В "Динамо" неоднократно обещали Ивану помочь решить квартирный вопрос, но так и не сделали в этом направлении ни одного шага. О многодетной спортивной семье защитника СМИ рассказывали еще в 2012 году. Тогда власти попросту выживали Копцевых из Москвы, но в ту пору дети были еще маленькими и лишь Иван считался перспективным игроком. После резонанса в СМИ бюрократы "зашевелились" и через четыре года "подразнили" семью ордером, но положенную квартиру так и не дали.

В декабре 2019 года в мэрии Сергей Собянин вручил семье орден "Родительская слава" и в личной беседе пообещал "посмотреть, что можно сделать" по квартирному вопросу, но уже через месяц Копцевы получили очередное письмо-отписку из Департамента имущества города.