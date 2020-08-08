livephotosport / DepositPhotos Криштиану Роналду побил клубный рекорд результативности за сезон, забив 36-й мяч. Ранее рекорд принадлежал венгерскому нападающему Ференцу Хирзеру, записавшему в свой актив 35 мячей в сезоне-1925/26

livephotosport / DepositPhotos

Французский "Лион" в гостях уступил с результатом 1:2 итальянскому "Ювентусу" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но за счет победы в первой встрече (1:0) вышел в четвертьфинал благодаря большему числу голов в гостях.

У французов на 12-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай, в составе туринского клуба дубль оформил Криштиану Роналду (43' c пенальти, 60').

К слову, португалец побил клубный рекорд результативности за сезон, забив 36-й мяч. Ранее рекорд принадлежал венгерскому нападающему Ференцу Хирзеру, записавшему в свой актив 35 мячей в сезоне-1925/26.

Bravo à l'équipe ???????? Direction Lisbonne ???? Merci a toutes et à tous pour votre soutien ???? pic.twitter.com/11hlt2JFXa— Rayan Cherki (@rayan_cherki) August 7, 2020

Английский "Манчестер Сити" победил на своем поле со счетом 2:1 испанский "Реал". У "горожан" мячи забили Рахим Стерлинг (9') и Габриэл Жезус (68'), с составе мадридцев отличился Карим Бензема (28').

Первая встреча состоялась в Мадриде и завершилась с аналогичным результатом (2:1) в пользу английского клуба. Соперником команды Пепа Гвардиолы в четвертьфинале будет французский "Лион".

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. В пятницу состоялись первые матчи после паузы. Начиная с четвертьфинала все игры будут проходить в Лиссабоне. Четвертьфиналы пройдут 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал состоится 23 августа. Матчи плей-офф проходят без зрителей.