Футболистам и тренерскому штабу московского "Локомотива" вручили серебряные медали за второе место в чемпионате России. Церемония состоялась на стадионе "Локомотива" в Черкизове в рамках встречи с болельщиками.

Перед награждением фанаты "железнодорожников" в очередной раз освистали генерального директора футбольного клуба Василия Кикнадзе.

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"Локомотив" в минувшем сезоне занял второе место в чемпионате России и получил прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Главным тренером москвичей большую часть сезона был Юрий Семин, которого в июне сменил Марко Николич.

"Меня не пригласили на сегодняшнее вручение. Медаль-то мне положена. Я выиграл 12 матчей, а они - только четыре. Думаю, медаль как-то передадут, может, через администратора", - сказал Семин Чемпионату.

Накануне "Локомотив" провел первый матч нового сезона, уступив со счетом 1:2 петербургскому "Зениту" в Суперкубке России.