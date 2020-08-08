Фото: Mike / commons.wikimedia.org В Торонто хоккеисты "Монреаля" переиграли "Питтсбург" со счетом 2:0 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф НХЛ и вышли в 1/8 финала Кубка Стэнли. Канадский клуб выиграл серию - 3:1

Фото: Mike / commons.wikimedia.org

В Торонто хоккеисты "Монреаля" переиграли "Питтсбург" со счетом 2:0 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф НХЛ и вышли в 1/8 финала Кубка Стэнли. Канадский клуб выиграл серию - 3:1.

Шайбы в составе победителей забросили форвард Арттури Лехконен (56') и защитник Ши Уэбер (60'). Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин провел на льду 17 минут 38 секунд, нанес четыре броска и сделал два силовых приема.

"Это еще одно доказательство того, как сложно побеждать в нашей лиге, - сказал главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения. - Речь идет о трех сезонах, которые сильно отличаются друг от друга. Я говорю о трех разных командах. Не уверен, что можно все сводить к одному знаменателю. Мои хоккеисты остаются элитными игроками. Верю в костяк команды. Они по-прежнему звезды и могут играть на высочайшем уровне".

Crosby: "It's a three out of five. Anything can happen. We did some good things. Did we do enough? No. Give them credit. They played really well."



Adversity strikes, Penguins can't overcome: https://t.co/To89PZKB57 pic.twitter.com/gdYYVJSjN2— Pittsburgh Penguins (@penguins) August 8, 2020

"Нью-Йорк Айлендерс" победил "Флориду" со счетом 5:1 в четвертом матче серии предварительного раунда плей-офф НХЛ. "Островитяне" выиграли серию (3:1) и пробились в 1/8 финала Кубка Стэнли.

Российский нападающий "Флориды" Евгений Дадонов не сумел набрать очков, а 33 сейва голкипера команды Сергея Бобровского не помогли клубу.

"Проигрывать и так заканчивать сезон - отстой, но у нас отличная группа ребят, которые много работают. Моя игра? Могло быть хуже, могло быть лучше. Это то, что есть. Мы просто должны извлечь уроки из этого и стать лучше в следующем сезоне", - сказал Бобровский после матча.