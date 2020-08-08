Российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий скончался на 72-м году жизни. Наставник умер после обширного инсульта в одной из клиник Швейцарии, где он жил и работал в последние годы.

"Это печальная новость для всех нас, любителей плавания, с его именем связано очень много ярких побед, в том числе российских пловцов, в первую очередь Александра Попова, - сказал ТАСС президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. - Конечно, это большая утрата для российского и международного плавания. Я думаю, что все спортивное сообщество скорбит, мы соболезнуем его семье и близким".

Под руководством Турецкого россиянин Александр Попов стал четырехкратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира. Также Турецкий воспитал четырехкратного олимпийского призера в составе сборных СССР и СНГ Геннадия Пригоду.

В 1996 году Турецкий получил гражданство Австралии. Также он тренировал двукратного олимпийского чемпиона Майкла Клима и пятикратного чемпиона Игр Яна Торпа.