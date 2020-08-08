Фото: пресс-служба ФК "Локомотив" В Москве петербургский "Зенит" победил со счетом 2:1 столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок России. В составе триумфаторов голами отметились Артем Дзюба (14') и Магомед Оздоев (69'), у проигравших точный удар нанес Ведран Чорлука (72')

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

В Москве петербургский "Зенит" победил со счетом 2:1 столичный "Локомотив" в матче за Суперкубок России. В составе триумфаторов голами отметились Артем Дзюба (14') и Магомед Оздоев (69'), у проигравших точный удар нанес Ведран Чорлука (72').

"Была тяжелая игра, естественно, свой отпечаток накладывает важность матча, - приводит слова главного тренера питерцев Сергея Семака официальный сайт клуба. - С точки зрения качества в наших действиях были определенные помарки, однако это была первая игра после паузы.

Игроки проявили желание, характер - это хорошо, будем работать дальше. Мы завершили сезон - или начали новый, здесь можно смотреть по-разному - на хорошей ноте. Ребята заслужили победить сегодня. Побеждать - это прекрасно".

"Зенит" и "Локомотив" во второй раз подряд встретились в суперкубке страны, в 2019 году победил "Локомотив" (3:2). Петербургский клуб в пятый раз выиграл этот трофей и получил его на вечное хранение.