Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что употребляла допинг на протяжении практически всей карьеры. Легенда отечественного спорта начинала в лыжных гонках, переходила в биатлон, возвращалась в лыжи - и везде побеждала.

В интервью Sports.ru бывшая спортсменка рассказала об уколах, которые "делали всем", и о процедурах переливания крови при подготовке к Олимпиаде 1988 года.

"У нас забирали кровь три или четыре раза. Брали 800 миллилитров, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой - нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало - честно, по эффекту я ничего не чувствовала. Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 1996-м. Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это", - отметила она.

По словам бывшей спортсменки, за некоторые "витамины" она платила сама.

"Заплатила 2,5 тысячи долларов доктору. Хотя тренеры говорили: ей не надо ничего делать, она из биатлона. Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за четыре месяца. И вот здесь, на самом деле, почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь. Мне это помогало - и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи", - подытожила она.

Анфиса Резцова - первая в истории олимпийская чемпионка в двух разных видах, двукратная - и последняя из России - обладательница Кубка мира по биатлону.

Заявление Анфисы вызвало весьма бурную реакцию в биатлонном сообществе. Бывший главный тренер сборной России Александр Грушин, работавший с Резцовой, пригрозил ей судебным иском.

"Человек вообще соображает, что говорит? А потом, у нее есть основания говорить об этом, у нее есть стопроцентные данные? Кто ей дал право на это? А журналистам, которые берут такие интервью, могу сказать вот что: прежде чем вбрасывать такую информацию, возьмите и проверьте ее. Что это за ерунда? В такой период, когда страна переживает сложнейшую ситуацию с допинговыми скандалами… Они что делают-то?", - заявил Грушин РИА "Новости".

Не остался в стороне и самый громкий рупор биатлона последних лет - спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

"Анфиса Резцова частенько плывет, хоть и не пловчиха", - написал он в своем Telegram-канале.