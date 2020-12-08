Pixabay.com Российские гандболистки продлили победную серию на чемпионате Европы

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Женская сборная России одержала победу над командой Швеции в третьем матче предварительного раунда чемпионата Европы по гандболу, который проходит в эти дни в Дании и вышли в основной раунд с первого места в группе.

Встреча группы B, прошедшая в понедельник в Хернинге, завершилась со счетом 30:26 (15:13) в пользу россиянок.

Сборная России с тремя победами в трех матчах заняла первое место в квартете и прошла в основной раунд вместе с командами Швеции и Испании. Соперниками этих сборных будут три лучшие команды из группы А.

WATCH: Here are the highlights of Daria Dmitrieva's match for @rushandball ???????? tonight that saw her named @grundfos Player of the Match ???? pic.twitter.com/vWiLP5Lj7K— EHF EURO (@EHFEURO) December 7, 2020

Участники основного раунда - по три сильнейшие команды из четырех групп - далее будут разделены на два секстета. В полуфинал пробьются две лучшие сборные каждого из них. Россиянки обеспечили себе участие в основном раунде по итогам прошлого матча.

Все полуфиналисты турнира, который завершится 20 декабря, получат путевки на мировое первенство 2021 года.