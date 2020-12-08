IIHF Тест на коронавирус президента Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарца Рене Фазеля дал положительный результат. Как информирует пресс-служба организации, опасное заболевание также подхватил генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер

IIHF

Тест на коронавирус президента Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарца Рене Фазеля дал положительный результат. Как информирует пресс-служба организации, опасное заболевание также подхватил генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

В связи с этим отменен визит Фазеля и Лихтнера в Минск по поводу подготовки к чемпионату мира 2021 года в Белоруссии. Хоккейные чиновники планировали обсудить с президентом страны Александром Лукашенко вопросы безопасности, влияющие на подготовку к турниру, обвинения в адрес президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова, текущую ситуацию с COVID-19 в стране и другие вопросы.

"Офис IIHF работает удаленно, и мы не ожидаем, что среди сотрудников офиса появятся новые случаи заражения. Мы с Лихтнером в течение следующих десяти дней будем находиться дома в изоляции. Встреча с президентом Белоруссии отложена до дальнейшего уведомления. По этой же причине онлайн-встреча с ассоциациями IIHF, запланированная на эту пятницу, также будет перенесена", - цитирует ТАСС главу IIHF.

IIHF President René Fasel and General Secretary Horst Lichtner are in isolation after testing positive for COVID-19. Statement from IIHF President René Fasel here: https://t.co/B5TodDEDEY pic.twitter.com/PoG0lnhXOj— IIHF (@IIHFHockey) December 8, 2020

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш потребовал от IIHF перенести турнир из Белоруссии в другую страну в связи со сложившейся там ситуацией. Фазель же делает все возможное, чтобы турнир состоялся в двух изначально выбранных странах.

В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о введении санкций против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, в том числе главы НОК Александра Лукашенко и член исполкома НОК Дмитрий Басков, являющийся главой местной Федерации хоккея.

70-летний Фазель бессменно занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента организации в 2021 году.