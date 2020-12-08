Pixabay.com В программу летней Олимпиады в Париже официально включили брейк-данс

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в понедельник утвердил официально программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже и наложил санкции на руководство Национального олимпийского комитета Белоруссии, президентом которого является Александр Лукашенко.

Как и предполагалось, во французской столице будут впервые разыграны медали в брейк-дансе. Сохранят олимпийскую прописку новички программы - серфинг, скейтбординг и скалолазание, чей дебют должен состояться уже на Играх в Токио в 2021 году.

Предложение включить эти четыре вида спорта в программу соревнований в Париже более года назад было единогласно поддержано членами МОК.

Брейк-данс впервые был представлен в турнирах под эгидой МОК на Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом у мужчин тогда стал россиянин Сергей Чернышев.

The @Paris2024 sports programme has been approved. It includes these main features:

- 100% gender equality

- Four additional sports: Skateboarding, sport climbing, surfing and breaking

- More youth-focused events

- 10,500 athletes and 329 events#StrongerTogether— Olympics (@Olympics) December 7, 2020

Ближайшие летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Глава МОК Томас Бах выразил уверенность в том, что японская столица, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, успешно их проведет. Окончательный формат проведения соревнований будет утвержден весной.

Исполком МОК также постановил временно запретить президенту Белоруссии и главе национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Под санкции также попало ближайшее окружение бессменного лидера белорусов - вице-президент НОК Виктор Лукашенко и член исполкома Дмитрий Басков.

IOC EB takes provisional measures against NOC of Belarus #IOCEB https://t.co/fKqFKgWEdB— IOC MEDIA (@iocmedia) December 7, 2020

"МОК пришел к заключению, что руководство НОК Белоруссии сейчас не защищает спортсменов в должной мере от политической дискриминации. Это не соответствует олимпийской хартии и бьет по репутации всего олимпийского движения", - пояснил Бах.

Кроме того, олимпийские стипендии белорусским спортсменам теперь будут выплачиваться напрямую, а не через национальный комитет.