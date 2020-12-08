Лукашенко после введения олимпийских санкций потребовал суда над "бандой Баха"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о временном запрете на участие во всех мероприятиях под эгидой организации, включая Олимпийские игры. Он заявил, что 25 лет не посещал подобные мероприятия, а посему "переживет" и дальше.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Ну так вы, белорусский народ, меня поддерживаете в этой политике в подавляющем большинстве, и я защищаю свою страну. Я защищаю вас. За что же меня наказывать, чтобы я не принимал участия в каких-то мероприятиях?" - приводит заявление бессменного лидера белорусов госагентство БелТА.

В понедельник глава МОК Томас Бах объявил о введении санкций против Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, в том числе главы НОК Александра Лукашенко, его сына, вице-президента НОК Виктора Лукашенко, а также члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, являющегося главой местной Федерации хоккея.

По словам Лукашенко, больше всего его задели ограничения в отношении сына Виктора, президент назвал их "абсолютно безосновательными".

"Да я 25 лет не принимал в них участия, переживу и дальше! Но зачем же вы так поступаете? И потом, вы что, собрали Международный олимпийский комитет, все страны, сотню с лишним, обсудили эту тему? Боятся из-за ковида высунуть нос из норы!.. Ладно я, переживу. Но детей вы зачем трогаете?" - сказал Лукашенко.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был в очередной раз объявлен правящий с 1994 года Лукашенко.

Оппозиция Лукашенко добивалась недопуска чиновников НОК и министерства спорта республики на Олимпийские игры из-за случаев лишения спортсменов возможности тренироваться, уменьшения спортивных стипендий и исключения из национальной команды по политическим мотивам.