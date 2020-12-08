9News Australia / Twitter Десять ведущих австралийских велосипедистов были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после столкновения с полицейским мотоциклом во время гонки

9News Australia / Twitter

Десять ведущих австралийских велосипедистов были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести после столкновения с полицейским мотоциклом во время гонки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 9News.

Во время гонки на северном побережье Нового Южного Уэльса велосипедисты врезались в мотоцикл полицейского, который внезапно остановился, чтобы позволить местному жителю выехать на проезжую часть с подъездной дорожки.

Спортсмены получили повреждения голеней, порезы и ссадины, а также травмы головы. Местные врачи скорой помощи оказывали им помощь прямо на месте происшествия. Все десять велосипедистов были доставлены в больницы в городах Твид-Хедс, Голд-Кост и Мервилламба с травмами, не угрожающими жизни.

It was supposed to be the final day of a big race, but ten of the country's top cyclists have been taken out in a horrific smash involving a police motorbike. @RuthWW #9News pic.twitter.com/nlKkmqbZpM— 9News Australia (@9NewsAUS) December 6, 2020

Самые серьезные травмы получил 25-летний Бен Кармэн. На некоторое время он был помещен в искусственную кому, в настоящее время спортсмен находится в сознании. У него довольно серьезные травмы голени.