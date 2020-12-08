Шамиль Газизов покинул пост генерального директора "Спартака"

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова, который тот занимал с июля нынешнего года.

"Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах", - говорится в заявлении на официальном сайте москвичей.

Решением совета директоров руководство московским "Спартаком" возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. Основными его задачами станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

Управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд "Спартака" всех возрастов будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

⚠️ Футбольный клуб "Спартак-Москва" принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым и желает ему успехов в новых футбольных проектах.



Подробнее - в заявлении клуба.— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) December 8, 2020

До "Спартака" Газизов был генеральным директором в футбольном клубе "Уфа", а в конце прошлого сезона занял аналогичную должность в структуре красно-белых, сменив Томаса Цорна. По данным СМИ, Газизов решил покинуть "Спартак" из-за конфликта со спортивным директором.

Попов был назначен на пост спортивного директора "Спартака" 26 ноября. Специалист уже занимал эту должность в клубе с 2008 по 2016 год.

"Спартак" после 17 туров РПЛ занимает второе место, набрав 35 очков и уступая лидирующему "Зениту" по дополнительным показателям. В следующем туре красно-белые 12 декабря в гостях сыграют с "Сочи".