www.ska.ru Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с наставником питерского СКА Валерием Брагиным обнародовал список игроков, которые будут призваны под знамена национальной команды на домашний этап Евротура - Кубок Первого канала

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Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с наставником питерского СКА Валерием Брагиным обнародовал список игроков, которые будут призваны под знамена национальной команды на домашний этап Евротура - Кубок Первого канала. В турнире, который пройдет в Москве с 17 по 20 декабря, примут участие 11 хоккеистов команды с берегов Невы.

Капитаном сборной России назначен форвард московского "Динамо", олимпийский чемпион Вадим Шипачев.

"В команде хороший баланс между молодыми и опытными хоккеистами. Четыре хоккеиста в составе 2000 года рождения. Самый опытный игрок Вадим Шипачев будет назначен капитаном команды. К сожалению, мы недосчитались нескольких ведущих игроков, которые выбыли из-за травм, но вызванные хоккеисты и система нашей игры должны в полной мере компенсировать эти потери", - прокомментировал свой выбор Брагин, слова которого приводит сайт Федерации хоккея России.

17, 19 и 20 декабря - запомните даты, когда наша сборная сыграет против шведов, чехов и финнов на Кубке Первого канала: https://t.co/nveAEvJ1Kd



Готовимся поддерживать команду и изучаем состав на турнир ????#снамироссия pic.twitter.com/DQ9qZ4PIlU— Хоккей России (@russiahockey) December 7, 2020

"Состав сбалансирован по линиям: при формировании мы учитывали клубные сочетания, возраст, индивидуальные результаты и показатели. У нас достаточно молодая команда, которая собрана с прицелом на подготовку к чемпионату мира, ее средний возраст - 25 лет", - добавил глава штаба сборной Роман Ротенберг.

Напомним, что сборная России выиграла первый этап Евротура - финский Кубок Карьяла, выступая молодежным составом под руководством главного тренера молодежной сборной Игоря Ларионова.

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 17 по 20 декабря на "ЦСКА-Арене", вмещающей 12,1 тысяч человек. В связи с эпидемиологической ситуацией билеты будут продаваться только на встречи с участием сборной России. Игры сможет посетить не более 25% от общего количества зрителей на трибунах.