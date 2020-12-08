Viviane Obenauf / facebook.com Бразильскую боксершу подозревают в том, что она до смерти забила своего богатого мужа

Viviane Obenauf / facebook.com

Трехкратная претендентка на титул чемпионки мира по боксу 34-летняя бразильянка Вивиан Обенауф арестована в Швейцарии по подозрению в убийстве своего богатого мужа-отельера, за которого она вышла замуж только в январе.

66-летний Томас Обенауф был забит его до смерти 19 октября в собственном ресторане Des Alpes в швейцарском Интерлакене. В качестве причины смерти указано "продолжительное нападение с применением насилия".

На этой неделе по обвинению в его убийстве была арестована супруга покойного. В настоящее время она находится под следствием, пишет британское издание Daily Mail.

Вивиан родилась в Рио-де-Жанейро, в юности она играла в футбол и была олимпийской гимнасткой, прежде чем заняться боксом в 18 лет. После ухода из спорта она начала работать в гастрономической индустрии в Швейцарии, а затем открыла собственный тренажерный зал.

Brazilian boxer Viviane Obenauf, 34, was arrested this week after her husband was found dead in their Switzerland apartment following a "sustained violent assault." https://t.co/pz9N9Ligwl pic.twitter.com/OS6eInkBvP— The Dominion Post (@PostDominion) December 8, 2020

Люди, знавшие спортсменку, говорили, что она часто выходила из себя и не стеснялась драться за пределами ринга. В октябре 2016 года она провела несколько часов в тюремной камере в Лондоне за избиение мужчины, который попытался пощупать ее за зад в ночном клубе.

За время своей профессиональной карьеры Вивиан Обенауф провела 20 боев, в 14 из которых одержала победу. Она трижды проигрывала поединки за титул чемпионки мира.