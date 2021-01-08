Российский экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Андрея Каргинова лишился первого места по итогам пятого этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

Пресс-служба "КамАЗ-Мастер"

Российский экипаж команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Андрея Каргинова лишился первого места по итогам пятого этапа ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Причина судейских санкций - не взятая навигационная точка, уточняет пресс-служба команды .

По итогам спецучастка действующий победитель "Дакара" Каргинов был оштрафован на 20 минут и опустился на седьмое место по итогам этапа. Двухминутный штраф получил и экипаж белоруса Алексея Вишневского на МАЗе, финишировавший вторым.

В итоге победителем этапа стал Дмитрий Сотников из "КамАЗ-Мастер", который первоначально был третьим. Для него этот успех стал десятым в карьере. На третье место поднялся экипаж Антона Шибалова.

Сотников лидирует в общем зачете грузовиков на "Дакаре" с результатом 20 часов 16 минут 18 секунд. Вторым идет Шибалов (+33.53), третьим - чех Мартин Мацик (+51.11) из Iveco.