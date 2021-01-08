Лыжник Александр Большунов выиграл пятую гонку подряд на "Тур де Ски"

Granada / wikipedia.org

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км с общего старта классическим стилем в рамках традиционной многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Большунов одержал пятую кряду победу на турнире, повторив рекорд россиянина Сергея Устюгова 2017 года.

На финише 15-километровой дистанции Александр на 1,8 секунды опередил хозяина трассы Франческо де Фабиани. Бронза у товарища Большунова по сборной России Алексея Червоткина (+3,7 сек). Результат победителя - 41 минута 33,7 секунды.

Илья Семиков занял четвертое место (+6,7), Иван Якимушкин - пятое (+7,6), Андрей Мельниченко - седьмое (+9,6), Денис Спицов - 20-е (+32,0), Евгений Белов - 24-е (+48,1), Артем Мальцев - 27-е (+1.03,6), Александр Терентьев - 40-е (+2.29,2), Глеб Ретивых - 48-е (+4.07,6).

После победы Большунов укрепил лидерство в общем зачете многодневки, а вот на второе место поднялся француз Морис Манифика, уступающий лидеру 2 минуты 37 секунд. В десяти секундах от Манифика расположился Якимушкин, далее в трех секундах - Спицов.

В субботу в Валь-ди-Фьемме пройдет предпоследний старт в рамках "Тур де Ски" - спринтерские забеги классическим стилем.