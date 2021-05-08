Футболисты казанского "Рубина" в Туле со счетом 4:2 победили "Арсенал" в матче 29-го тура чемпионата России

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Футболисты казанского "Рубина" в Туле со счетом 4:2 победили "Арсенал" в матче 29-го тура чемпионата России. В первом тайме у хозяев поля отличились Даниил Хлусевич (25') и Лука Джорджевич (32'). После перерыва за две желтые карточки был удален полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев (52').

Гости прекрасно использовали численное преимущество: Джордже Деспотович (52'), Денис Макаров (59'), Карл Старфельт (66') и Михаил Костюков (89') по разу огорчили голкипера Егора Шамова.

"Молодцы, что не бросили весла, потому что максимально неудачно сложился первый тайм, - приводит слова главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого официальный сайт клуба. - Я говорил в перерыве, что надо попытаться вернутся в игру. Хотя бы сделать попытку для камбэка. Очень рад, что все это получилось".

"Рубин" (52 очка) одержал пятую победу в шести последних матчах первенства страны и занимает четвертое место в турнирной таблице, дающее право на участие в квалификации Лиги конференций следующего сезона.

В заключительном туре "Рубин" 16 мая в Казани сыграет с волгоградским "Ротором" (21), который находится в зоне вылета.