Лучший бомбардир текущего чемпионата России иранец Сердар Азмун (19 мячей), во многом благодаря которому "Зенит" из Санкт-Петербурга досрочно стал обладателем золотых медалей первенства страны, считает, что в России люди честные и очень серьезные.

о России

"Очень хорошая страна. Другая культура. Сначала мне было трудно. Но потихоньку привык к этой новой культуре. Хорошие люди с хорошей культурой. По моему мнению, для жизни это очень хорошая страна".

про Казань, Ростов и Санкт-Петербург

"Татарстан... Да, там большинство людей были мусульманами. И мне показалось, что люди в Татарстане менее приветливые и открытые, чем люди в Ростове или Санкт-Петербурге. Это было заметно в характере людей, плохо не было, но так как я сам по себе дружелюбен, для меня было очень сложно. Но жители Ростова и Санкт-Петербурга действительно очень схожи с иранцами, очень дружелюбные люди, но важнее всего, что они любят футбол".

о россиянах

"Русские люди очень хорошие, у меня у самого не много знакомых здесь, но тем не менее, с кем бы я не общался, правда, были очень хорошими людьми. Могу сказать, что они честнее и прямолинейнее, очень серьезные".

о культуре в России

"Я считаю, что много, чего есть интересного здесь. И я много чему хорошему научился в России. Важнее всего то, что люди могут прямо говорить то, что хотят сказать, без стеснения и лишних любезностей. Для меня это было самое важное, чему я научился".

Азмун очень популярен в Иране, но сделать с ним интервью местным журналистам достаточно сложно, так как в стране, где главенствуют муллы, огромное количество ограничений, а футболист своенравен и свободолюбив, о чем вскользь упоминает, говоря, чему научился у России.