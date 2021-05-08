Хоккеисты "Миннесоты" на домашнем льду в дополнительное время со счетом 4:3 переиграли "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Максим Комтуа (8'), Адам Энрике (27') и Дерек Грант (55'). У хозяев площадки отличились Виктор Раск (9'), Нико Штурм (19'), Юэль Эрикссон Эк (53') и Кирилл Капризов (61').

24-летний российский нападающий в этой встрече также отметился голевой передачей, отличившись в пятой игре подряд, и набрал 49 очков (27 голов + 22 передачи) в 53 матчах.

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Россиянин является лучшим бомбардиром команды и рекордсменом клуба по количеству заброшенных шайб и набранных очков в дебютном сезоне НХЛ.

"Миннесота" (73 очка) занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона, досрочно обеспечив себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.