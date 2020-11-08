Нападающий сборной России Родион Амиров поблагодарил президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка за вызов в национальную команду на Кубок Карьяла.

В субботу наши хоккеисты по буллитам переиграли команду Швеции (2:1), победив во второй встрече на Кубке Карьяла. 19-летний Амиров в игре со шведами забросил шайбу и реализовал буллит. Форвард клуба "Салават Юлаев" также отметился голом в матче с финнами (6:2).

"Думаю, сложно проводить параллели между КХЛ и Евротуром. Это сборная, тут другой уровень, нельзя сравнивать. Я очень благодарен Владиславу Александровичу за то, что он увидел меня. С меня шоколадка", - сказал Амиров журналистам в поле игры.

Сборная России, выступающая в Хельсинки молодежным составом, набрала пять очков после двух матчей и занимает первое место в таблице Кубка Карьяла. В заключительной встрече турнира россияне в воскресенье сыграют с командой Чехии.