Нападающий "Зенита" и капитан сборной России Артем Дзюба стал героем скандальной истории. В интернете распространяется компрометирующее видео, на котором футболист снимает процесс самоудовлетворения на камеру.

Нападающий закрыл свой аккаунт в Instagram. Не сложно догадаться, что это связано с большим количеством едких комментариев адрес лучшего футболиста минувшего сезона по версии РФС.

Перед любым мужчиной порой встаёт нравственный выбор. Однако не каждый выкладывает результаты в сеть. pic.twitter.com/BSq2U00Eq1— Анатолий Байдачный (@AnatBaidachniy) November 8, 2020

когда дзюба сыграл рукой, а ты не хочешь проверять pic.twitter.com/xe4bk9yj44— Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2020

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал появление в интернете скандального видео с участием капитана сборной России Артема Дзюбы.

"Ну какое лишение капитанской повязки? Тут и речи быть не может об этом. Это имиджевая потеря для человека, но он не убил никого и не изнасиловал. Вы видите и так, как болельщики относятся к нему, - приводит слова функционера sport24.ru. - С трибун кричат гадости на ровном месте - сейчас они особенно активизируются. Те, кто болел за Артема, тоже примет это со знаком минус.

Я не говорю про футбол. Я говорю про его детей, жену. Он про них думал? Я не говорю, что это плохо или хорошо. У всех мальчиков в пубертат это бывает. Но не в 32 года и на видео! К футболу это не имеет отношения. Будут ли это терпеть сборная и "Зенит" - не знаю. Дзюба только себя пригвоздил огромными такими гвоздями".

Когда пересматриваешь тот самый матч с испанцами pic.twitter.com/7nOFpMxXRW— ВГИК (@vgikofficial) November 7, 2020

Сегодня "Зенит" проведет матч 14-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге против "Краснодара", начало встречи в 19:00 по московскому времени.