Мюнхенская "Бавария" в гостях со счетом 3:2 победила дортмундскую "Боруссию" в матче седьмого тура чемпионата Германии по футболу. В составе гостей мячи забили Давид Алаба (45'), Роберт Левандовски (48') и Лерой Сане (80').

У хозяев поля точные удары нанесли Марко Ройс (45') и Эрлинг Холанд (83'). Еще два гола Левандовски были отменены после просмотра видеоповторов.

Роберт забил 259-й мяч в 300-м матче за "Баварию". До этого он представлял "Боруссию", из которой после завершения сезона-2013/14 он присоединился к мюнхенскому клубу на правах свободного агента.

"Игра была сенсационно хороша, - приводит слова главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика официальный сайт мюнхенского клуба - На поле было много качества, моменты в атаке были у обеих сторон, но игроки "Баварии" были решительнее и эффективнее. Это заслуженная победа".

"Бавария" под руководством Флика, ставшая чемпионом страны, победившая в Кубке Германии, Лиге чемпионов, выигравшая Суперкубка УЕФА и Суперкубок Германии, после семи туров возглавляет турнирную таблицу первенства страны, имея в активе 18 очков, "Боруссия" (15) располагается третьей.