Фото: Андрей Родников / youtube.com В матче 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 2:0 победил "Ростов". Мячи забили Константин Кучаев (20') и Федор Чалов (74')

Фото: Андрей Родников / youtube.com

В матче 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 2:0 победил "Ростов". Мячи забили Константин Кучаев (20') и Федор Чалов (74').

Во втором тайме голкипер Игорь Акинфеев (60') ногой отбил пенальти в исполнении Романа Еременко, который выступал за армейский клуб с 2014 по 2017 год.

"Та ли самая нога? Я думаю, ее скоро сломаю, если продолжат так бить. У Романа Еременко очень хитрый удар, - сказал в эфире "Матч Премьер" Акинфеев, которого признали лучшим игроком встречи. - На тренировках ЦСКА было очень сложно поймать его удар, не только с пенальти. Но я вспомнил игру с "Ростовом", когда мы проиграли 2:3".

После 14 матчей ЦСКА (31 очко) возглавляет турнирную таблицу, "Ростов" (23) занимает шестое место.