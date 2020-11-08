Tuomas Vitikainen / commons.wikimedia.org Тесты трех представителей хельсинского клуба КХЛ "Йокерит" на коронавирус дали положительный результат. Имена и должности заразившихся не сообщаются

Tuomas Vitikainen / commons.wikimedia.org

Тесты трех представителей хельсинского клуба КХЛ "Йокерит" на коронавирус дали положительный результат. Имена и должности заразившихся не сообщаются. На официальном сайте команды подчеркивается, что клуб сможет провести матч против петербургского СКА 10 ноября, так как ранее изолированные игроки уже вернулись в общую группу.

Также пресс-служба клуба добавляет, что в основной состав "Йокерита" будут вызваны игроки молодежной команды.

23 октября стало известно, что финский клуб ушел на карантин из-за положительных результатов тестов на коронавирус у четверых представителей команды. "Йокерит" пропустил домашние матчи с екатеринбургским "Автомобилистом" (26 октября) и подольским "Витязем" (28 октября).

В сентябре финский клуб уже находился на карантине после встречи с нижнекамским "Нефтехимиком" (6:0). Игроки хельсинского коллектива попали в контактную группу, в связи с чем КХЛ перенесла пять матчей команды.

В нынешнем сезоне "Йокерит" (23 очка) провел 17 матчей и занимает сейчас седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.