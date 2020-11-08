Pixabay.com На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки российские хоккеисты со счетом 3:0 переиграли команду Чехии и стали победителями первого этапа Евротура - Кубка Карьяла

Pixabay.com

На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки российские хоккеисты со счетом 3:0 переиграли команду Чехии и стали победителями первого этапа Евротура - Кубка Карьяла.

Шайбы в воскресной встрече забросили Родион Амиров (19'), Егор Чинахов (21') и Егор Афанасьев (29'). Нападающий уфимского клуба "Салават Юлаев" Амиров стал первым российским хоккеистом, отличившимся в трех дебютных матчах за главную команду.

Весь турнир россияне провели игроками не старше 20 лет, которые являются кандидатами на молодежный чемпионат мира в Канаде, который состоится с 26 декабря по 5 января.

Россияне победили соперников во всех трех матчах и набрали восемь очков. В первом туре российская команда обыграла сборную Финляндии (6:2), во второй игре в серии буллитов оказалась сильнее команды Швеции (2:1 Б).