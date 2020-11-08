На "Хартвалл-Арене" в Хельсинки российские хоккеисты со счетом 3:0 переиграли команду Чехии и стали победителями первого этапа Евротура - Кубка Карьяла.
Шайбы в воскресной встрече забросили Родион Амиров (19'), Егор Чинахов (21') и Егор Афанасьев (29'). Нападающий уфимского клуба "Салават Юлаев" Амиров стал первым российским хоккеистом, отличившимся в трех дебютных матчах за главную команду.
Весь турнир россияне провели игроками не старше 20 лет, которые являются кандидатами на молодежный чемпионат мира в Канаде, который состоится с 26 декабря по 5 января.
Россияне победили соперников во всех трех матчах и набрали восемь очков. В первом туре российская команда обыграла сборную Финляндии (6:2), во второй игре в серии буллитов оказалась сильнее команды Швеции (2:1 Б).
Есть! Всех с победой!
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Выигрываем третий подряд матч на Кубке Карьяла (???????? VS ???????? 0:3) - и становимся победителями турнира. Поздравляем всех, кто болел и верил в сборную!
⠀#снамироссия pic.twitter.com/VAtYysmY3G— Хоккей России (@russiahockey) November 8, 2020