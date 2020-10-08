Fars News Agency / wikipedia.org Нападающий иранского клуба "Персеполис" Иса Алекасир отстранен от футбола на шесть месяцев за неоднозначный жест во время празднования забитого мяча

Fars News Agency / wikipedia.org

Нападающий иранского клуба "Персеполис" Иса Алекасир отстранен от футбола на шесть месяцев за неоднозначный жест во время празднования забитого мяча. Инцидент произошел в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В начале второго тайма нападающий отметился голом в ворота "Пахтакора" (2:0), после чего отпраздновал результативное действие, приложив пальцы к уголкам глаз.

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Члены дисциплинарного комитета AFC увидели в этом жесте расистский подтекст, за что отстранили Алекасира на полгода и оштрафовали футболиста на 10 тысяч долларов.

With just hours to go before a semi-final AFC Champions League match, Perspolis striker Issa Alekasir has been barred from playing for six months and ordered to pay a $10,000 fine because of this goal celebration that was deemed racist. pic.twitter.com/BRzzSC4zow— Maziar Motamedi (@MotamediMaziar) October 3, 2020

О дисквалификации Алекасира объявили в день матча полуфинала Лиги чемпионов с саудовским "Аль-Насром". Форвард не принимал участия в игре, но иранская команда все равно победила и вышла в финал соревнования.

В матчах за "Персеполис" Алекасир неоднократно показывал азиатский разрез глаз, объясняя такое празднование посвящением голов племяннику.