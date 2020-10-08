Нападающий иранского клуба "Персеполис" Иса Алекасир отстранен от футбола на шесть месяцев за неоднозначный жест во время празднования забитого мяча
 
Нападающий иранского клуба "Персеполис" Иса Алекасир отстранен от футбола на шесть месяцев за неоднозначный жест во время празднования забитого мяча
Fars News Agency / wikipedia.org

Нападающий иранского клуба "Персеполис" Иса Алекасир отстранен от футбола на шесть месяцев за неоднозначный жест во время празднования забитого мяча. Инцидент произошел в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В начале второго тайма нападающий отметился голом в ворота "Пахтакора" (2:0), после чего отпраздновал результативное действие, приложив пальцы к уголкам глаз.

- Тренер сборной России извинился перед корейцами за узкие глаза - он показывал японцев

Члены дисциплинарного комитета AFC увидели в этом жесте расистский подтекст, за что отстранили Алекасира на полгода и оштрафовали футболиста на 10 тысяч долларов.

О дисквалификации Алекасира объявили в день матча полуфинала Лиги чемпионов с саудовским "Аль-Насром". Форвард не принимал участия в игре, но иранская команда все равно победила и вышла в финал соревнования.

В матчах за "Персеполис" Алекасир неоднократно показывал азиатский разрез глаз, объясняя такое празднование посвящением голов племяннику.