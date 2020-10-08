katatonia82 / DepositPhotos Призовой фонд Лиги чемпионов составит почти два миллиарда евро

katatonia82 / DepositPhotos

Призовой фонд Лиги чемпионов по футболу в сезоне-2020/21 составит 1,95 млрд евро, сообщает официальный сайт УЕФА. Каждый участник группового этапа получит по 15,25 млн евро, каждая победа на этой стадии принесет команде 2,7 млн, а ничья - 0,9 млн.

За выход в 1/8 финала команда заработает 9,5 млн, в четвертьфинал - 10,5 млн, в полуфинал - 12 млн. За участие в финале клубы обогатятся 15 млн, а победитель получит дополнительно 4 млн. Участники Суперкубка УЕФА заработают еще по 3,5 млн, а победителю на счет поступит еще миллион евро.

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Также клубы получат выплаты, основанные на рейтинге, рассчитанном по итогам выступлений за десять лет. Кроме баллов, набранных за этот период, начисляются бонусные баллы за победы в Лиге чемпионов/Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы/Кубке УЕФА, Кубке кубков и Суперкубке УЕФА.

Сумма в 585 млн евро разбита на "доли коэффициентов", каждая доля - 1,108 млн. Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн). Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн).

Напомним, что Россия на групповой стадии Лиги чемпионов будет представлена тремя клубами - "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром".