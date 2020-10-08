Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар получил повреждение на тренировке национальной команды и досрочно покинул занятие из-за болей в спине, сообщает ESPN.

Из-за этого футболист может пропустить ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022. Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар рассказал, что пострадавший уже начал лечение.

"Неймар почувствовал боль в пояснице на тренировке. Его отстранили от занятий, обследовали и начали курс физиотерапии. Мы отправимся в Сан-Паулу, где он останется, чтобы пройти лечение", - сообщил Ласмар.

"Следующие 24 часа будут важны, чтобы увидеть, как он будет восстанавливаться. Перед следующей тренировкой будет проведено повторное обследование, и тогда мы будем лучше понимать, возможно ли его участие в играх", - добавил Ласмар.

O restante do grupo, agora completo, colocou a bola pra rolar na clássica roda de bobinho! Neymar Jr. tentou canetar o Gabriel Menino, mas o garoto estava esperto... ???????? pic.twitter.com/u38fAhFuuO— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 7, 2020

Сборная Бразилии в октябре проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022. 10 октября бразильцы встретятся с командой Боливии, а 14 октября - с перуанцами, обращает внимание ТАСС.