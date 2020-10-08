Дом футболиста туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду был ограблен в среду, когда звездный нападающий участвовал в товарищеском матче между сборными Португалии и Испании (0:0) в Лиссабоне, сообщает Diario de Noticias Madeira.

По информации источника, речь идет о резиденции футболиста на Мадейре, стоимость которой оценивается в 7 миллионов фунтов.

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Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, однако известно, что у форварда пропали личные вещи, в том числе его игровая футболка с автографом.

После просмотра видеоряда с камер полиция смогла установить подозреваемого, однако злоумышленник пока не найден.