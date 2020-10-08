Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Руслана Албегова, чемпионку мира Тиму Туриеву и еще четверых россиян за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт IWF.

Помимо 32-летнего Албегова и 28-летней Туриевой, IWF дисквалифицировала двукратного серебряного призера чемпионатов мира 38-летнего Дмитрия Лапикова, двукратных серебряных призеров чемпионатов Европы 29-летнюю Юлию Коновалову и 32-летнего Максима Шейко, а также серебряного призера европейского первенства 28-летнего Егора Климонова.

В августе 2019 года спортсмены были временно отстранены на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

Срок дисквалификации Албегова рассчитан до 12 ноября 2021 года, Туриевой - до 9 декабря 2021 года, Лапикова - до 2 августа 2026 года, Коноваловой - до 9 декабря 2021 года, Шейко - до 9 декабря 2023 года, Климонова - до 9 октября 2021 года.

Албегов на Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 105 кг, также в его активе две победы на чемпионатах мира (2013, 2014) и две - на европейских чемпионата (2012, 2013), напоминает ТАСС.