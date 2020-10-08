В Москве российские футболисты уступили сборной Швеции со счетом 1:2 в товарищеском матче.
В составе коллектива под руководством Станислава Черчесова в своей первой встрече за национальную команду отличился Александр Соболев (90'), у гостей мячи забили Александр Исак (21') и Маттиас Йоханссон (73').
"Мы идем от игры к игре, не так важно, товарищеский ли это матч или Лига наций, мы хотим побеждать, - сказал в телеэфире после финального свистка Александр Соболев. - Каждую игру играем на победу. Сыграю ли я в матчах Лиги наций? Решать главному тренеру, я не смогу ответить на вопрос. Как он решит, так и будет, одна игра ничего не значит, будем доказывать дальше. Дзюба в раздевалке поздравил с первым голом".
???????? Дебютный гол Александра Соболева за сборную России#РоссияШвеция на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BcBdb4bRPl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 8, 2020
Российская сборная следующие два матча проведет в Москве в рамках группового этапа Лиги наций: сначала она примет команду Турции (11 октября), а затем сыграет против сборной Венгрии (14 октября).