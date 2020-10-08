aallm / DepositPhotos Сборная Франции по футболу разгромила со счетом 7:1 команду Украины в товарищеском матче, который состоялся на "Стад-де-Франс" (Сен-Дени)

aallm / DepositPhotos

Сборная Франции по футболу разгромила со счетом 7:1 команду Украины в товарищеском матче, который состоялся на "Стад-де-Франс" (Сен-Дени).

В составе хозяев поля мячи забили Эдуардо Камавинга (9'), Оливье Жиру (24', 34'), Корантен Толиссо (65'), Килиан Мбаппе (65') и Антуан Гризманн (89'), еще один мяч в свои ворота отправил украинский защитник Виталий Миколенко (40'). В составе гостей отличился Виктор Цыганков (53').

Сборная Украины не смогла рассчитывать в этой встрече на нескольких футболистов донецкого "Шахтера" из-за вспышки коронавируса в клубе.

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"Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими - в частности начало второго тайма. Франция - чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней", - приводит слова главного тренера украинской сборной Андрея Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Сборная Украины потерпела в среду самое крупное поражение в своей истории. Ранее самые крупные поражения в истории украинцев случились в матчах с командами Хорватии, Чехии и Испании дважды (0:4).