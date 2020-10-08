Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" 70-летний француз Арсен Венгер предложил изменить некоторые футбольные правила.

"Мы рассматриваем некоторые моменты. Можно разрешить осуществлять угловые, при подаче которых мяч выходит за пределы поля, а потом возвращается в игру. Это создаст новые возможности для гола.

Я еще хотел бы изменить правило вбрасывания после аута. За пять минут до конца матча вбрасывание должно давать преимущество, однако на самом деле в такой ситуации у вбрасывающей команды девять игроков, а у соперника 10.

По статистике, в восьми из десяти таких ситуаций команда теряет мяч. Нужно давать возможность вводить мяч ногой на своей половине поля", - цитирует специалиста L'Equipe.

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Арсен Венгер тренировал французские клубы "Нанси" и "Монако", затем японский "Нагоя Гампус", а в 1996 году француз возглавил "Арсенал", с которым проработал до 2018 года, выиграв с лондонским клубом три чемпионата Англии и семь Кубков страны.

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