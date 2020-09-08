Алина Загитова будет вести шоу "Ледниковый период" на Первом канале

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова будет соведущей олимпийского чемпиона Алексея Ягудина в новом сезоне проекта "Ледниковый период" на Первом канале.

В социальных сетях было опубликовано видео репетиции Загитовой и Ягудина в качестве ведущих шоу.

По словам Ягудина, Алине хватит навыков, чтобы быть ведущей телепроекта. Она подходит к новой для себя роли очень профессионально и работает с преподавателем по постановке речи.

"Конечно, ей будет тяжело, но я уверен, что все помогут, - заявил Ягудин РИА "Новости". - Всегда всем тяжело делать первые шаги на новом для себя поприще. Помню, когда только начинал свою карьеру в кадре, было очень сложно. Вышел на сцену и ничего не понимал. Прошли годы, и теперь чувствую себя комфортно и свободно. Не начав чем-то увлекаться, ты никогда не достигнешь финального результата", - добавил он.

В минувшем сезоне 18-летняя фигуристка приостановила спортивную карьеру незадолго до чемпионата России, состоявшегося в декабре 2019 года в Красноярске, а зимой этого года возобновила активные тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Ранее было объявлено, что спортсменка планирует выступить на контрольных прокатах сборной, которые пройдут с 12 по 13 сентября.