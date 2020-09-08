cheser68 / DepositPhotos ФИДЕ решила возобновить турнир претендентов на мировую шахматную корону

cheser68 / DepositPhotos

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) решила с 1 ноября возобновить проведение в Екатеринбурге турнира претендентов на мировую шахматную корону, ранее приостановленного на полпути из-за пандемии коронавируса. В качестве резервного места проведения турниар выбран Тбилиси.

Соревнование с участием восьми гроссмейстеров стартовало в Екатеринбурге 17 марта, но после первого круга было отложено на неопределенный срок. После семи туров лидерство в турнире делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка.

В состязании также принимали участие американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь, Ван Хао, россияне Александр Грищук и Кирилл Алексеенко, а также представитель Нидерландов Аниш Гири. Победитель проведет титульный матч с действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Согласно контракту, Екатеринбург, организовавший на высшем уровне проведение первых туров в марте 2020 года, по-прежнему считается принимающим городом. Однако, учитывая эпидемиологическую ситуацию, ФИДЕ определила резервное место проведения турнира: Тбилиси официально утвержден в качестве альтернативы и готов принять турнир в те же сроки", - говорится в сообщении пресс-службы Международной шахматной федерации.

Также отмечается, что ФИДЕ контактирует с другими возможными городами-организаторами, которые смогут принять турнир, в случае дополнительных ограничений в России и Грузии.