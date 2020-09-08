Чемпион мира по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом

Нападающий клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, сообщает AFP. По информации источника, форвард сдал положительный тест на коронавирус утром в понедельник.

При этом днем Мбаппе провел тренировку с партнерами по команде, еще не зная результат теста.

Позднее 21-летний нападающий покинул расположение сборной Франции и был помещен на карантин. Он не примет участия в домашнем матче второго тура группового раунда Лиги наций с командой Хорватии, который пройдет 8 сентября на "Стад де Франс".

Мбаппе стал седьмым игроком "ПСЖ", заразившимся коронавирусом. Ранее положительные тесты, в частности, сдали полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, ранее выступавший за петербургский "Зенит", а также бразильский нападающий Неймар.

Kylian Mbappe will miss France's Nations League game against Croatia and Paris Saint-Germain's season opener after testing positive for coronavirus.— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 7, 2020

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Уже состоялись два тура, но "ПСЖ" не провел ни одного матча - встречи были перенесены по просьбе парижан.

Килиан Мбаппе является четырехкратным чемпионом Франции, а в составе национальной команды - победителем чемпионата мира 2018 года в России.